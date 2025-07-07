Находилось в серой зоне: что означает появление украинского флага в Дачном на Днепропетровщине

Недавно россияне распространяли информацию, что якобы заняли населенный пункт Дачное в Днепропетровской области. Однако бойцы 2-го батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты 6 июля опровергли вбросы врага, вывесив в Дачном свой флаг.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил в разговоре с 24 Каналом, что россияне пытались продемонстрировать село Дачное как плацдарм захода на Днепропетровскую область. Они хотели "отчитаться", что якобы пересечение символической границы – административной границы Днепропетровской области – является их невероятным успехом.

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Очень болезненный удар для россиян

Тимочко отметил, что Дачное находилось в серой зоне и противник пытался заслать туда свои передовые подразделения.

Однако то, что украинские воины выставили свой флаг в этом населенном пункте, свидетельствует о том, что он находится под контролем Украины,

– объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Если украинские воины, как отметил Тимочко, выставили флаг, то сделали они это только после того, как закрепились и провели зачистку. Когда украинские военные озвучивают такую информацию, то есть большая вероятность, что противник будет пытаться бросать туда огромное количество войск. Соответственно на том участке выстроена оборона, система привлечения резервов, логистика и т. д.

Поэтому противник в очередной раз провалил свою информационную кампанию. Однако он, предположил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, не откажется от своих целей и задач.

Далее нашим бойцам придется выдерживать серьезные атаки противника. Тем более, что потерпеть такое военное, политическое и информационное поражение на этом направлении для путинских генералов будет очень болезненным ударом,

– объяснил он.

Также усилится интенсивность боев и Новопавловское направление будет одним из самых горячих.

Ситуация в Дачном Днепропетровской области: смотрите на карте

"Противник будет пытаться прорваться к другим населенным пунктам и выйти на административную границу Днепропетровской области", – отметил Иван Тимочко.

Однако очень символично, что именно в день Военно-морских сил Украины, 6 июля, наши морпехи, по его словам, дополнительно напомнили, что украинские войска намного лучше российских.

Отметим, что россияне недавно распространяли видео, на котором якобы зафиксирован "захват" села Дачное в Днепропетровской области. В Генштабе опровергли этот фейк, отметив, что ВСУ сдерживают натиск россиян, которые "не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей".

Однако в Генштабе подтвердили, что небольшой разведывательной группе оккупантов удалось проникнуть в пределы Дачного и даже вывесить флаг и сфотографироваться с ним. Однако группа была ликвидирована.

Россияне совершили еще одну попытку проникнуть в село, но захватчики попали в плен.