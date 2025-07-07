Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив у розмові з 24 Каналом, що росіяни намагалися продемонструвати село Дачне як плацдарм заходу на Дніпропетровську область. Вони хотіли "відзвітувати", що нібито перетин символічної межі – адміністративного кордону Дніпропетровської області – є їхнім неймовірним успіхом.

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Дуже болючий удар для росіян

Тимочко наголосив, що Дачне перебувало у сірій зоні і противник намагався заслати туди свої передові підрозділи.

Однак те, що українські воїни виставили свій прапор в цьому населеному пункті, свідчить про те, що він перебуває під контролем України,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Якщо українські воїни, як відзначив Тимочко, виставили прапор, то зробили вони це тільки після того, як закріпилися та провели зачистку. Коли українські військові озвучують таку інформацію, то є велика імовірність, що противник намагатиметься кидати туди величезну кількість військ. Відповідно на тій ділянці вибудувана оборона, система залучення резервів, логістика тощо.

Тому противник вчергове провалив свою інформаційну кампанію. Однак він, припустив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, не відмовиться від своїх цілей та завдань.

Далі нашим бійцям доведеться витримувати серйозні атаки противника. Тим паче, що потерпіти таку військову, політичну і інформаційну поразку на цьому напрямку для путінських генералів буде дуже болючим ударом,

– пояснив він.

Також посилиться інтенсивність боїв і Новопавлівський напрямок буде одним з найгарячіших.

Ситуація в Дачному Дніпропетровської області: дивіться на карті

"Противник намагатиметься прорватися до інших населених пунктів та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області", – зауважив Іван Тимочко.

Проте дуже символічно, що саме у день Військово-морських сил України, 6 липня, наші морпіхі, за його словами, додатково нагадали, що українські війська набагато кращі за російські.

Зазначимо, що росіяни нещодавно розповсюджували відео, на якому нібито зафіксовано "захоплення" села Дачне у Дніпропетровській області. У Генштабі спростували цей фейк, наголосивши, що ЗСУ стримують натиск росіян, які "не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей".

Проте у Генштабі підтвердили, що невеликій розвідувальній групі окупантів вдалося проникнути в межі Дачного та навіть вивісити прапор і сфотографуватися з ним. Однак група була ліквідована.

Росіяни здійснили ще одну спробу проникнути в село, але загарбники потрапили у полон.