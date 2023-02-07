Дадут ли Украине самолеты на новом "Рамштайне": политолог назвал возможные сценарии

Новый "Рамштайн" уже негласно называют авиационным. Однако пока неизвестно, передадут ли партнеры самолеты и бомбардировщики. Политолог предположил возможные сценарии для Украины от встречи "Рамштайна".

Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Он считает, что не стоит ожидать "прорывов" от нового "Рамштайна", который пройдет уже через неделю.

К теме Боррель заявил, что предоставление самолетов Украине не стоит в повестке дня: что говорят в Минобороны

По его словам, среди партнеров идет серьезная дискуссия. Он скептически относится к предоставлению нам авиации в ближайшее время и считает, что, скорее всего, на "Рамштайне" мы приблизимся к этому шагу.

Саакян назвал возможные сценарии по авиации на "Рамштайне":

союзники могут, например, заявить о готовности обеспечить обучение наших пилотов,

или начнут коммуникацию по поводу того, какие именно самолеты может получить Украина.

Например, определенные страны могут взять на себя гарантии проинвентаризировать возможности передачи авиации Украине, сколько у них самолетов на производстве и т.д.

– предполагает политолог.

Хотя все же эксперт надеется, что Украине предоставят авиацию в результате встречи "Рамштайн-9".

"Вместе с тем мой оптимизм по получению самолетов базируется на другой информации и с "Рамштайном" это не совсем связано, а с Мюнхенской конференцией. На полях этой конференции состоятся конкретные встречи и дискуссии, и на этой площадке Украина может продвинуться в вопросе авиации", – говорит Саакян.

По его мнению, есть еще двусторонние коммуникации, работа по разным ведомствам, и здесь есть поводы для оптимизма.

Влияют ли на помощь коррупционные скандалы

Политолог добавил, что какие бы коррупционные скандалы ни были в Украине, военная поддержка Запада будет продолжаться. "В то же время ее качество, интенсивность и готовность помогать "в долгую" будут зависеть от нашего реноме (репутации – 24 Канал)", – сказал он.

Саакян считает, что коррупционными скандалами Украина не портит уже сейчас свою поддержку, но "мы ослабляем наши позиции на будущее".

Поэтому сейчас и "Рамштайн", и Мюнхенская конференция пройдут для Украины хорошо, мы еще в "хвосте инерции" и сейчас крепости еще есть. Но надо быть осторожными, потому что мы ситуацию вокруг Минобороны попали в "болезненную рану", которую мы пытались игнорировать,

– заявил политолог.

Предоставление Украине истребителей F-16: коротко