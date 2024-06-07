Где остановились россияне на Харьковщине: военный обозреватель предположил следующие шаги врага

На сегодня российское наступление на Харьковщине остановилось. Местами Силы обороны контратакуют, прежде всего в пределах города Волчанск. Там украинские военные понемногу вытесняют врага.

Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. Он также оценил перспективу наступательных действий врага летом.

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Враг будет давить дальше

Российским солдатам не удалось достичь тех целей, которые перед собой ставило командование страны-агрессора:

создание так называемой буферной зоны от Харьковщины до Сумщины;

максимально продвинуться в сторону Харькова для того, чтобы взять его под артиллерийский контроль;

захват Волчанска и продвижение дальше в сторону Великого Бурлука, чтобы создать угрозу для Купянского направления.

Где россияне наступают на Харьковщине / Смотрите на карте

Сейчас оккупанты остановились на двух локациях – Харьковское направление к Липцам и северной части Волчанска, где происходят уличные бои.

Враг уже перебрасывает туда подкрепление с разных направлений фронта. Россияне хотели, чтобы мы ослабили свои боевые порядки на Востоке, но сейчас происходит обратный процесс – противник вынужден перебрасывать подкрепления, в частности с Востока, чтобы подпитать наступление на Харьковщину,

– сказал Попович.

Несмотря на то, что ВСУ остановили российские войска на Харьковщине, не надо расслабляться. Враг дальше будет давить на этом направлении.

500 тысяч россиян рассеяны по всей линии фронта

В Главном управлении разведки подтвердили, что Россия действительно сосредоточила на границе и на оккупированных территориях Украины около 550 тысяч военных. Впрочем, в ГУР отметили, что речь идет не только о солдатах, но и о ФСБ и других военизированных подразделениях.

В то же время военный эксперт Иван Киричевский заявил, что в открытом доступе есть оценка, что не привлечено еще 60 тысяч оккупантов, которых готовят к боевым действиям. Не исключено, что использовав этот резерв, россияне попытаются в июне, июле или августе, воспользовавшись фактором оперативной внезапности, атаковать где-то на Востоке.

"Надо понимать, что россияне рассеяны по всей линии фронта. Я хочу отметить, что это не концентрация на одном направлении, то есть это по всей территории Украины – с Херсонской и до Харьковской области", – отметил военный обозреватель.

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