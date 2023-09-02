Расстояние в 1 500 километров – не проблема, – Данилов о разработке украинских ракет

С 2020 года Украина работает над собственной ракетной программой и беспилотниками. В настоящее время цели, расположенные в России в 1 500 километрах от Украины, больше не "недоступны".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он также подчеркнул, что Украина атакует только военные объекты. Все остальные взрывы на нефтеперерабатывающих заводах и других объектах – дело рук российских партизан.

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"Украинское гражданство оружия"

Данилов рассказал, что ракетная программа была утверждена еще в 2020 году. Тогда началась работа по двум стратегическим направлениям:

создание собственных украинских ракет;

использование беспилотников на больших расстояниях.

В настоящее время в Украине продолжают работать над этим, а в условиях войны к разработке начали привлекать большое количество частных компаний. Данилов также подчеркнул, что Украина хоть и разрабатывает оружие, но не будет атаковать гражданские объекты.

Гражданство оружия, применяемое по территории Российской Федерации, украинское. Все это будет приносить свои результаты с учетом того, что мы не атакуем гражданские объекты Российской Федерации – школы, детские сады – как это делает страна-террорист. Мы атакуем либо заводы, либо военные производства – компоненты, убивающие наших детей,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что объекты, расположенные на расстоянии 700, 1000 и даже 1500 километров – уже не проблема для украинской армии. Чтобы добиться такого успеха, над разработкой работало большое количество профессиональных людей, чтобы Украина могла защитить собственные территории. Кроме того, Данилов заявил, что российские партизаны имеют право атаковать объекты, которые считают нужным, если их не устраивает путинский режим.

"Законные цели в этой войне определяет военное руководство. Однако если какие-то партизаны, находящиеся в российских лесах и недовольные режимом, установленным на территории России современным Гитлером по фамилии Путин, то они имеют право применять со своей территории соответствующие средства поражения. Что будут поражать – нефтеперерабатывающие заводы или другие вещи – мы не можем контролировать. Это отдельное направление работы на территории РФ гражданами России", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов показал запуск дальнобойной ракеты

Данилов в сети 31 августа опубликовал видео, которым заинтриговал украинцев. На нем секретарь СНБО показал запуск ракеты украинского производства. Он отметил, что оружие уже прошло испытание.

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт", – пошутил Данилов.

Более того, секретарь СНБО сказал, что в ближайшее время в "некоторых будет подгорать в прямом смысле этого слова". Он также подчеркнул, что Украина и дальше будет работать над разработкой дальнобойного оружия, чтобы она могла поражать цели за тысячи километров.