Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він також наголосив, що Україна атакує лише військові об'єкти. Всі інші вибухи на нафтопереробних заводах та інших об'єктах – справа рук російських партизанів.

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"Українське громадянство зброї"

Данілов розповів, що ракетна програма була затверджена ще у 2020 році. Тоді почалася робота у двох стратегічних напрямках:

створення власних українських ракет;

використання безпілотників на великі відстані.

Нині в Україні продовжують працювати над цим, а в умовах війни до розробки почали залучати велику кількість приватних компаній. Данілов також наголосив, що Україна хоч і розробляє зброю, але не атакуватиме цивільні об'єкти.

Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Все це буде приносити свої результати з урахування того, що ми не атакуємо цивільні об'єкти Російської Федерації – школи, дитячі садочки – як це робить країна-терорист. Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що об'єкти, які розташовані на відстані 700, 1 000 й навіть 1 500 кілометрів – вже не проблема для української армії. Аби досягти такого успіху, над розробкою працювала велика кількість фахових людей, аби Україна могла захистити власні території. Крім того, Данілов заявив, що російські партизани мають право атакувати об'єкти, які вважають за потрібне, якщо їх не влаштовує путінський режим.

"Законні цілі в цій війні визначає військове керівництво. Проте якщо якісь партизани, які знаходяться в російських лісах і вони незадоволені режимом, який встановлений на території Росії сучасним Гітлером, на прізвище Путін, то вони мають право застосовувати зі своєї території відповідні засоби ураження. Що будуть вражати – нафтопереробні заводи чи інші речі – ми не можемо контролювати. Це окремий напрямок роботи на території РФ громадянами Росії", – наголосив секретар РНБО.

Данілов показав запуск далекобійної ракети

Данілов у мережі 31 серпня опублікував відео, яким заінтригував українців. На ньому секретар РНБО показав запуск ракети українського виробництва. Він наголосив, що зброя вже пройшла випробування.

"Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт", – пожартував Данілов.

Ба більше, секретар РНБО сказав, що найближчим часом у "декого буде палати в прямому сенсі цього слова". Він також наголосив, що Україна й надалі працюватиме над розробкою далекобійної зброї, аби вона могла вражати цілі за тисячі кілометрів.