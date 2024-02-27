Дадут ли Украине дальнобойное оружие: Климкин предположил замысел партнеров

Канцлер Германии Олаф Шольц снова отказался предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Однако не стоит это воспринимать как окончательное "нет".

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин, заметив, что от Шольца не прозвучало категорическое "нет". Он и на Мюнхенской конференции намекал, что вариант передачи ракет Taurus возможен, но не сейчас.

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Почему Германия не передает Taurus

Как отметил Климкин, этот вопрос важно воспринимать в контексте ситуации в Германии. Там набирают популярность как левые, так и правые. Есть непростые выборы в восточных федеральных землях. Это все накладывается и на европейские выборы.

То, что Шольц говорит публично... Вы обращайте внимание на внутреннюю политику и на европейскую политику. Думаю, что решение будет принято, но будет иметь определенные условия. Его примут в определенный момент, который зависит от американского решения о более дальнобойных ATACMS. Но не только. Есть еще дополнительные нюансы,

– сказал Климкин.

Решение о ATACMS вполне может быть принято со временем, но все об этом узнают несколько позже. Международные партнеры часто запоздало, но таки принимают нужные решения.

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