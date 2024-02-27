Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, зауваживши, що від Шольца не прозвучало категоричне "ні". Він і на Мюнхенській безпековій конференції натякав, що варіант передачі ракет Taurus можливий, але не зараз.

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Чому Німеччина не передає Taurus

Як наголосив Клімкін, це питання важливо сприймати у контексті ситуації в Німеччині. Там набирають популярність як ліві, так і праві. Є непрості вибори у східних федеральних землях. Це все накладається і на європейські вибори.

Те, що Шольц каже публічно… Ви звертайте увагу на внутрішню політику та на європейську політику. Думаю, що рішення буде ухвалено, але матиме певні умови. Його приймуть в певний момент, який залежить від американського рішення про більш далекобійні ATACMS. Але не тільки. Є ще додаткові нюанси,

– сказав Клімкін.

Рішення про ATACMS цілком може бути ухвалене з часом, але всі про це дізнаються дещо пізніше. Міжнародні партнери часто запізніло, але таки приймають потрібні рішення.

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