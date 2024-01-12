Все понимают, какие это средства, – Игнат прокомментировал слова Зеленского о "секретном" оружии

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Латвии намекнул на пользу дальнобойного оружия, однако не уточнил, о каком именно вооружении говорится. В воздушных силах прокомментировали его слова.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что не очень хотел бы комментировать слова президента и дальнобойное оружие. В то же время он подчеркнул, что "все прекрасно понимают, какие это средства".

Смотрите также "Следующие операции России и Украины сейчас невозможны": Буданов объяснил, почему

Эти вещи уже обсуждались

Игнат предположил, что слова Владимир Зеленского касались уничтожения средств врага, а не сбития, ведь сбить можно то, что летит в небе.

По его мнению, говорится о "тех вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли" – уничтожение как вертолетов врага, так и самолетов непосредственно на аэродромах базирования.

Поэтому, конечно, средства, которые нам поставляют партнеры, высокоточное дальнобойное оружие – именно то, что нужно нам для сдерживания агрессора. Как в воздухе, так и нанесение ему ударов по земле,

– отметил спикер Воздушных сил.

Он отметил, что это и крылатые ракеты и баллистические ракеты, которые нужны Украине для того, чтобы отражать воздушные атаки врага.

Зеленский рассказал о результатах работы ПВО