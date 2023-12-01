Дальнобойные бомбы GLSDB: какие объекты россиян могут поражать

Украина наконец-то может получить давно обещанные дальнобойные бомбы GLSDB. Они очень помогут ВСУ на фронте.

Военный обозреватель Денис Попович озвучил 24 Каналу мнение, что под ударом окажется враждебная логистика. Тем временем в Белом доме ответили, на какой помощи Украине сосредоточятся зимой.

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Какие объекты россиян будут поражать GLSDB

Попович рассказал, что эти бомбы запускаются с платформы HIMARS. Это знакомые нам системы. Они улетают на расстояние 150 – 160 километров. То есть, это дальнобойное оружие, которое нам в принципе необходимо. Сейчас мы постепенно начали получать ATACMS с дальностью действия 165 километров.

Они нанесли вред нашему врагу. Теперь у нас есть еще одно дополнительное средство дальнобойного действия, которые нам очень пригодятся для того, чтобы эффективно поражать прежде всего те объекты, которые расположены в тылу врага, нарушать логистические связи и т.д.

– отметил военный обозреватель.

Он добавил, что эти бомбы способны выполнять те задачи войны, которые необходимо реализовывать.

Попович о том, какие объекты россиян могут поражать бомбы GLSDB: смотрите видео

Насколько GLSDB может изменить ход войны

Военный обозреватель продолжил, что нельзя спешить с выводами, что эти бомбы очень сильно изменят ход войны. По его мнению, вообще сейчас нет такого отдельного вооружения, которое могло бы само по себе изменить ход войны.

"Здесь нужно в комплексе, всего побольше, как говорится. Такая история о снарядах и боеприпасах. Их так же нужно как можно больше", - заметил Попович.

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