"Дальнобойные санкции" в действии: Украина нанесла сокрушительные удары по объектам в России

Стратегические объекты России ночью 27 июля снова потерпели разрушительный удар. Президент Зеленский подчеркнул, что речь идет о попадании по объектам, помогающим врагу поддерживать свою военную машину.

Об этом говорится в сообщении главы государства .

Куда "прилетело" этой ночью в России?

Одной из целей стал экспортный терминал в Ростовском регионе, расположенный примерно в 250 километрах от линии боевого столкновения.

Кроме того, глубокие удары были нанесены по нефтяным объектам в Ярославском регионе и Удмуртской Республике. Эти объекты расположены в 1300 километрах от государственной границы Украины.

Выполняется план дальнобойных санкций и снижаем возможности России финансировать войну,

– отметил Зеленский.

Он также поблагодарил воинов Сил обороны за точную работу по объектам, еще недавно в России считавшимся безопасным тылом. По его словам, именно такие удары возвращают войну на территорию государства-агрессора и приближают шанс к справедливому миру.

Взрывы в России: смотрите видео

Напомним, что к ночи громко было и в Белгороде . В городе раздавались десятки мощных взрывов, было несколько прилетов.

А накануне ВСУ поразили "Черноморнефтегаз", ретранслятор БПЛА и Тюменский НПЗ