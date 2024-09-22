Как удары ATACMS и Storm Shadow вглубь России могут повлиять на ход войны: в СМИ проанализировали

На следующей неделе Владимир Зеленский планирует встретиться с Джо Байденом. В рамках этого визита президент Украины планирует получить разрешение на удары по территории России дальнобойным оружием.

Об этом пишут журналисты CNN. Мэтью Сэвилл заметил, что такое разрешение существенно повлияло бы на ситуацию на поле боя, ведь оккупанты не могли бы беспрепятственно перебрасывать свои войска.

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Как удары дальнобойным оружием повлияют на фронт

В СМИ пишут, что на следующей неделе Владимир Зеленский будет продолжать давить на партнеров, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России. Директор по военным наукам Королевского института объединенных служб, мозгового центра в Лондоне, Мэтью Сэвилл говорит, что такая риторика является рискованной, однако может сработать.

По словам Сэвилла, решимость стран Запада продемонстрировала бы твердую международную поддержку, а также притупила бы российскую риторику. Однако мнения партнеров разделяются в этом вопросе, ведь разведка США считает, что 90% российских самолетов, которые запускают авиабомбы, базируются за более 300 километров от украинской границы – то есть вне зоны действия ракет ATACMS. Некоторые эксперты утверждают, что сейчас Россия переместила свои боевые самолеты дальше на Восток.

Однако, то, что враг может передислоцировать некоторые объекты вглубь своей территории, еще не означает, что дальнобойные ракеты будут неэффективными. По словам Сэвилла, Storm Shadow могут быть эффективными для поражения военных штабов или складов с боеприпасами, которые в радиусе действия этих ракет.

Кроме того, ATACMS с кассетными боеголовками могут быть использованы для ударов по аэродромам. Одни только разговоры заставляют Россию передислоцировать самолеты, а это – может в результате уменьшить количество обстрелов и даст ВСУ ценный ресурс – время.

Разрешение на удары по оккупантам и материально-техническому обеспечению в пределах 300-километрового диапазона ATACMS заставило бы Россию просчитать риски перемещения большого количества войск и техники в Украину,

– говорит аналитик ISW Джордж Баррос.

Согласно исследованиям Барроса, в радиусе действия ATACMS есть не менее 200 вражеских военных объектов. Речь идет о военных полках, складах с боеприпасами и оружием и даже штабе Южного военного округа в Ростове.

Кроме того, ATACMS могут успешно поражать российские радары и системы ПВО. Сэвилл считает, что "если пробить "дыру", то украинские дроны будут иметь больше возможностей для проникновения вглубь России".