Про це пишуть журналісти CNN. Метью Севілл зауважив, що такий дозвіл суттєво вплинув би на ситуацію на полі бою, адже окупанти не могли б безперешкодно перекидати свої війська.

Важливо Ще одні "червоні лінії" перекреслені: що показують Заходу удари по російських арсеналах

Як удари далекобійною зброєю вплинуть на фронт

У ЗМІ пишуть, що наступного тижня Володимир Зеленський буде продовжувати тиснути на партнерів, щоб отримати дозвіл на використання далекобійної зброї по території Росії. Директор із військових наук Королівського інституту об'єднаних служб, мозкового центру в Лондоні, Метью Севілл говорить, що така риторика є ризикованою, однак може спрацювати.

За словами Севілла, рішучість країн Заходу продемонструвала б тверду міжнародну підтримку, а також притупила б російську риторику. Однак думки партнерів розділяються у цьому питанні, адже розвідка США вважає, що 90% російських літаків, які запускають авіабомби, базуються за понад 300 кілометрів від українського кордону – тобто поза зоною дії ракет ATACMS. Деякі експерти стверджують, що нині Росія перемістила свої бойові літаки далі на Схід.

Однак, те, що ворог може передислокувати деякі об'єкти вглиб своєї території, ще не означає, що далекобійні ракети будуть неефективними. За словами Севілла, Storm Shadow можуть бути ефективними для ураження військових штабів чи складів з боєприпасами, які в радіусі дії цих ракет.

Окрім того, ATACMS з касетними боєголовками можуть бути використані для ударів по аеродромах. Одні лише розмови змушують Росію передислоковувати літаки, а це – може у результаті зменшити кількість обстрілів і дасть ЗСУ цінний ресурс – час.

Дозвіл на удари по окупантах та матеріально-технічному забезпеченню в межах 300-кілометрового діапазону ATACMS змусив би Росію прорахувати ризики переміщення великої кількості військ і техніки в Україну,

– говорить аналітик ISW Джордж Баррос.

Згідно з дослідженнями Барроса, у радіусі дії ATACMS є щонайменше 200 ворожих військових об'єктів. Мовиться про військові полки, склади з боєприпасами й зброєю та навіть штаб Південного військового округу в Ростові.

Крім того, ATACMS можуть успішно уражати російські радари та системи ППО. Севілл вважає, що "якщо пробити "дірку", то українські дрони матимуть більше можливостей для проникнення вглиб Росії".