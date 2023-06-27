Истребители F-16 для Украины: Жданов допустил причину решения Дании

Дания передаст истребители F-16 Украине на два года раньше, чем ожидалось. Это стало возможным благодаря более быстрому вводу в эксплуатацию самолетов F-35.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он прокомментировал соответствующее заявление министра обороны Дании.

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"Дания покупает F-35 у США и снимает с вооружения, выводит из боевого состава F-16, на которых будут учиться наши пилоты. Они потом вместе с этими самолетами станут в строй Воздушных сил", – отметил Жданов.

Почему Дания передаст F-16 Украине раньше: смотрите видео

Троэлс Лунд Поульсен также заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже стартовало и продлится 6 – 8 месяцев.

F-16 для Украины: последние новости

Украина продолжает настаивать на скорейшем получении F-16 от западных партнеров. Эти истребители способны изменить ход войны, потому что преобладают любые российские самолеты в малозаметности, распознавании врага и прицельной дальности выстрела.

Как известно, союзники Украины сформировали так называемую коалицию истребителей. Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания предоставят Украине необходимую ей боевую авиационную способность. К коалиции присоединится также Португалия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется получить план поставки F-16 уже летом. Говорилось, что через 6 – 7 месяцев после начала тренировок пилотов Украина получит первые самолеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что обучение украинских пилотов на F-16 пока не началось, однако программа стартовала – это не тождественные вещи. Кроме того, Украина нацелена не только подготовить определенное количество пилотов на самолетах западного образца, но и полностью перепрофилировать обучение курсантов для освоения современных истребителей.