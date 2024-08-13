"Абсолютно блестяще": в Дании все партии единогласно поддержали наступление ВСУ в Курской области

Все партии правительства Дании поддержали действия Вооруженных Сил Украины во время операции на территории России, а именно – в Курской области, и считают это "вполне нормальным" ходом событий.

В Копенгагене также не обеспокоены вероятным использованием датского оружия во время наступательных действий. Об этом пишет издание DR.

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Дания поддержала операцию ВСУ в Курской области

Датское издание отметило, что Силы обороны только 6 августа впервые вошли на территорию России. Однако несмотря на такое неожиданное событие там заверили, что "это не то, что вызывает страх в Кристиансборге (дворец, который является центром законодательной, исполнительной и судебной власти страны).

Один из членов Социал-демократической партии Йеспер Петерсен положительно высказался о наступлении Вооруженных Сил Украины. По его словам, когда есть возможность видеть, что у них есть ресурсы и силы для проведения такого рода операции, появляется повод для оптимизма.

В то же время депутат Михаэль Ааструп, член партии Венстре в коалиционном правительстве Дании, отметил, что это "вполне нормально", что Украина пересекла российскую границу. А представитель "Умеренных" Йеппе Сесолидарный назвал атаку "абсолютно естественной".

Иногда придется пересечь границу страны, с которой вы воюете... Думаю, это абсолютно естественно в пограничной войне между двумя странами,

– объяснил он.

Однако положительные реакции относительно подобных событий не закончились. Представитель Датской народной партии Алекс Арендцен назвал наступление на Курщину "абсолютно блестящим". Интересно, что журналисты DR пишут, что по мнению всех сторон, нет большого значения, что потенциально именно датские танки могли пересечь границу на прошлой неделе и застать врасплох россиян.

Так, член Либерального альянса Ларс-Кристиан Браск уверен, что нет оснований считать, что украинцы не соблюдают законы войны. Украинцы охотятся на военных и военные базы и ничего не делают с мирным населением. У них другая этика и мораль, чем у россиян. Они уважают права человека", – добавил он.

Кроме того, представитель Социалистической народной партии Карстен Хенг заверил, что в Дании не видят необходимости в том, чтобы говорить Украине, где проходит граница. "Если они думают, что им нужно бомбить (российскую – 24 Канал) артиллерию, такая их оценка", – объясняет датский чиновник.

К слову, во время Ставки Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Курской области России с прорывом ВСУ. По его словам, несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта.