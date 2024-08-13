У Копенгагені також не стурбовані ймовірним використанням данської зброї під час наступальних дій. Про це пише видання DR.

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Данія підтримала операцію ЗСУ в Курській області

Данське видання зауважило, що Сили оборони лише 6 серпня вперше увійшли на територію Росії. Однак попри таку неочікувану подію там запевнили, що "це не те, що викликає страх у Крістіансборзі (палац, який є центром законодавчої, виконавчої та судової влади країни).

Один із членів Соціал-демократичної партії Єспер Петерсен позитивно висловився про наступ Збройних Сил України. За його словами, коли є змога бачити, що у них є ресурси й сили для проведення такого роду операції, з'являється привід для оптимізму.

Водночас депутат Міхаель Ааструп, член партії Венстре в коаліційному уряді Данії, наголосив, що це "цілком нормально", що Україна перетнула російський кордон. А представник "Помірних" Єппе Сесолідарний назвав атаку "абсолютно природною".

Іноді доведеться перетнути кордон країни, з якою ви воюєте... Думаю, це абсолютно природно у прикордонній війні між двома країнами,

– пояснив він.

Однак позитивні реакції стосовно подібних подій не закінчилися. Речник Данської народної партії Алекс Арендцен назвав наступ на Курщину "абсолютно блискучим". Цікаво, що журналісти DR пишуть, що на думку всіх сторін, немає великого значення, що потенційно саме данські танки могли перетнути кордон минулого тижня і застати зненацька росіян.

Так, член Ліберального альянсу Ларс-Крістіан Браск упевнений, що немає підстав вважати, що українці не дотримуються законів війни. Українці полюють на військових і військові бази й нічого не роблять із мирним населенням. У них інша етика й мораль, ніж у росіян. Вони поважають права людини", – додав він.

Крім того, представник Соціалістичної народної партії Карстен Хенг ззапевнив, що у Данії не бачать необхідності у тому, аби говорити Україні, де проходить кордон. "Якщо вони думають, що їм потрібно бомбардувати (російську – 24 Канал) артилерію, така їхня оцінка", – пояснює данський посадовець.

До слова, під час Ставки Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Курській області Росії з проривом ЗСУ. За його словами, попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти.