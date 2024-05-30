Дания разрешает Украине использовать переданные F-16 для ударов по России
Дания разрешила Украине наносить удары по военным целям в России с истребителей F16.
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Ожидается, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16.
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Позиция Дании относительно F-16
Как пояснил Ларс Люкке Расмуссен, разрешение на удары по России с F-16 – это не новая позиция Дании и является частью помощи.
Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, которая, возможно, также предусматривает нанесение ударов в по военным объектам на этой важной территории,
– сказал глава МИД Дании.
Отметим, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину в течение этого лета. Дания, вероятно, станет первой страной, которая передаст эти самолеты.
Ранее министр иностранных дел Дании утверждал, что они идут по графику и уже в ближайшие месяцы ВСУ получат первые 6 истребителей. Также о готовности предоставить F-16 Украине заявил и ряд других стран.
F-16 от Бельгии
- В Бельгии объявили, что предоставят Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые истребители прибудут в нашу страну уже в этом году. Также страна пообещала предоставить боеприпасы к самолетам. Это обязательство будет официально закреплено в соглашении, которое подписали в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
- Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал, что истребители, которые передает его страна, можно будет использовать только на украинской территории. То же, по словам политика, касается и другого вооружения, предусмотренного соглашением по безопасности.
- Во время своего визита в Бельгию Владимир Зеленский успел осмотреть истребители F-16. В сети обнародовали фото с бельгийского аэродрома. Как оказалось, это была военная база "Мелсбрук", где проходят обучение украинские военнослужащие.