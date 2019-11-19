Данилюк предлагал офицеру США украинского происхождения возглавить Минобороны
На слушаниях в Конгрессе США подполковник украинского происхождения Александер Виндман заявил, что Александр Данилюк трижды предлагал ему занять пост министра обороны в новом правительстве Зеленского.
Виндман сказал, что решительно отказался от предложения и сообщил об этом своему руководству. Об этом сообщает "Голос Америки".
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Он также сказал, что, кроме английского, свободно говорит на украинском и русском.
Довольно забавно, когда подполковнику армии Соединенных Штатов, который на самом деле не такой уж и старый, предлагают такую важную должность,
– сказал Виндман.
Также, отвечая на вопрос юридического советника демократов Дэна Голдмена, Виндман заверил, что не знает ни о каких "достоверных доказательствах" украинского вмешательства в выборы президента США 2016 года, однако знает, что такие слухи продвигает российский президент Владимир Путин.
Отметим, что Александр Виндман – родом из Киева. В детстве его с братьями вывез в США отец.
31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Решение поддержали 232 из 431 конгрессменов. Против проголосовали 196 республиканцев. Голосование стало первой официальной проверкой актуальности парламентского расследования в отношении президента Трампа.
Почему Трампу хотят объявить импичмент?
- В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Этот скандал не прошел без последствий. Через него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.