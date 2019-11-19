Данилюк пропонував офіцеру США українського походження очолити Міноборони

На слуханнях у Конгресі підполковник США українського походження Александер Віндман заявив, що Олександр Данилюк тричі пропонував йому обійняти посаду міністра оборони України у новому уряді Зеленського.

Віндман сказав, що рішуче відмовився від пропозиції та повідомив про це своєму керівництву. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Він також сказав, що, крім англійської, вільно говорить українською та російською.

Досить кумедно, коли підполковнику армії Сполучених Штатів, який насправді не такий вже й старий, пропонують таку важливу посаду,

​– сказав Віндман.

Також, відповідаючи на запитання юридичного радника демократів Дена Голдмена, Віндман запевнив, що не знає про жодні "достовірні докази" українського втручання у вибори президента США 2016 року, однак знає, що такі чутки просуває російський президент Володимир Путін.

Відзначимо, що Олександр Віндман – родом з Києва. У дитинстві його з братами вивіз у США батько.

31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа . Рішення підтримали 232 з 431 конгресменів. Проти проголосували 196 республіканців. Голосування стало першою офіційною перевіркою актуальності парламентського розслідування щодо президента Трампа.

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