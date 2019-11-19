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      Данилюк пропонував офіцеру США українського походження очолити Міноборони

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      Александер Віндман / Getty Images

      На слуханнях у Конгресі підполковник США українського походження Александер Віндман заявив, що Олександр Данилюк тричі пропонував йому обійняти посаду міністра оборони України у новому уряді Зеленського.

      Віндман сказав, що рішуче відмовився від пропозиції та повідомив про це своєму керівництву. Про це повідомляє "Голос Америки".

      До теми: Відносини України і США не такі, щоб їх погіршувати, – експерт про імпічмент Трампу

      Він також сказав, що, крім англійської, вільно говорить українською та російською.

      Досить кумедно, коли підполковнику армії Сполучених Штатів, який насправді не такий вже й старий, пропонують таку важливу посаду,
      ​– сказав Віндман.

      Також, відповідаючи на запитання юридичного радника демократів Дена Голдмена, Віндман запевнив, що не знає про жодні "достовірні докази" українського втручання у вибори президента США 2016 року, однак знає, що такі чутки просуває російський президент Володимир Путін.

      Відзначимо, що Олександр Віндман – родом з Києва. У дитинстві його з братами вивіз у США батько.

      31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Рішення підтримали 232 з 431 конгресменів. Проти проголосували 196 республіканців. Голосування стало першою офіційною перевіркою актуальності парламентського розслідування щодо президента Трампа.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

      • У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Імпічмент Трампа Новини США Міністерство оборони України
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