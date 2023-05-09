Если бы захватили Украину: Данилов назвал страну, которая могла быть следующей в списке России

Если бы России удалось захватить Украину, Путин бы не остановился. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал страну, которая могла стать следующей.

Перед другими государствами Путин тоже не остановился бы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. 24 Канал.

Кстати говоря Окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены Зеленским, – Данилов

Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны, то следующим мог быть Казахстан,

– убежден Данилов.

Успеха оккупанты не имеют

Данилов отметил, что никакого успеха Россия в войне против Украины не имеет. Они уже столько пытаются захватить Бахмут, но это город нашей чести и гордости. Поэтому оккупанты даже на это не смогли

Данилов также прокомментировал визит президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и Лукашенко на парад в Москву.

Секретарь СНБО не представляет, что побудило их туда приехать. Будут наблюдать, как дальше будут развиваться события.

Данилов спрогнозировал будущее России

Секретарь СНБО отмечал, что в России уже началась крушение. Однако он замечает хуже всего – впереди. Стране-агрессорцы прогнозируют поражение и распад.

У русских уже есть проблемы из-за захватнической войны, которую начал их диктатор. Однако сейчас они только бытового характера. Советник ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в будущем у России может начаться настоящая гражданская война.