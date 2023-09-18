Формула мира – это формула оружия: Данилов объяснил, как эффективно освободить земли Украины

Алексей Данилов подчеркнул, что один из пунктов Формулы мира имеет особое значение. Ведь он предполагает полный вывод оккупационных войск России и восстановление контроля Украины над всеми территориями.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал этот пункт ключевым для всей формулы мира. Без него вся украинская инициатива оказывается бездейственной.

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Почему Украине нужно больше оружия

Данилов считает, что Украина сможет деоккупировать свои территории только военным путем. Ибо Россия понимает только язык силы и оружия.

Поэтому Формула мира – это формула оружия. Чем быстрее Украина получит достаточно современного оружия, тем скорее мы вернем мир, который будет более безопасен для Европы и мира.

– объяснил он.

Секретарь СНБО назвал ошибочной практику дозирования в оказании Украине военной помощи, чтобы не раздражать Владимира Путина и не спровоцировать страну-агрессорку к дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что отказ или промедление с передачей современного вооружения ВСУ является прямым поощрением Кремля к дальнейшей войне.

По его мнению, если бы Россия полностью или частично потеряла свой Черноморский флот, она бы начала быстрее искать выход из развязанной ею же войны против Украины. Если российско-украинская война любым способом остановится без поражения страны-агрессорки, то авторитарные режимы увидят в этом победу Путина. Это будет сигналом к началу войн за территории разного рода и статуса (сначала регионального масштаба, а затем – глобального).

Что следует сделать союзникам

Как отметил Данилов, у некоторых иностранных политиков все еще остаются иллюзии о возможности диалога со страной-агрессорой, несмотря на десятки тысяч жертв, разрушения и непрерывные военные преступления со стороны россиян. По его словам, Путин хочет, чтобы партнеры Украины устали ее поддерживать и подверглись искушению скептицизма или компромисса. На фоне этого некоторые СМИ начали писать о якобы "провале" контрнаступления и будто "неспособности" ВСУ освободить территории.

Кремль, в свою очередь, посылает фальшивые сигналы о собственном "миролюбии" и готовности к завершению войны, что также замедляет принятие решения Западом о предоставлении Украине новых типов вооружения и военной техники или увеличения существующих поставок номенклатуры.

– сказал он.

Все это несет в себе угрозу медленного распутывания тщательно сплетенной сети иностранной помощи. Данилов дал партнерам несколько советов, которые помогут этого избежать и сделать выполнение Формулы мира более успешным и по возможности быстрым.

Что могут сделать союзники:

сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы для создания политической ответственности;

закрепить военную помощь Украине в долгосрочных циклах и законодательстве (учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США);

разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию "усталости от войны";

перепланировать совместные мероприятия по всем пунктам Формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности.

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