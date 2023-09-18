Формула мира – это формула оружия: Данилов объяснил, как эффективно освободить земли Украины
Источник:УП
Алексей Данилов подчеркнул, что один из пунктов Формулы мира имеет особое значение. Ведь он предполагает полный вывод оккупационных войск России и восстановление контроля Украины над всеми территориями.
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал этот пункт ключевым для всей формулы мира. Без него вся украинская инициатива оказывается бездейственной.
К теме Война завершится внутри России, процесс начался, – Данилов
Почему Украине нужно больше оружия
Данилов считает, что Украина сможет деоккупировать свои территории только военным путем. Ибо Россия понимает только язык силы и оружия.
Поэтому Формула мира – это формула оружия. Чем быстрее Украина получит достаточно современного оружия, тем скорее мы вернем мир, который будет более безопасен для Европы и мира.
– объяснил он.
Секретарь СНБО назвал ошибочной практику дозирования в оказании Украине военной помощи, чтобы не раздражать Владимира Путина и не спровоцировать страну-агрессорку к дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что отказ или промедление с передачей современного вооружения ВСУ является прямым поощрением Кремля к дальнейшей войне.
По его мнению, если бы Россия полностью или частично потеряла свой Черноморский флот, она бы начала быстрее искать выход из развязанной ею же войны против Украины. Если российско-украинская война любым способом остановится без поражения страны-агрессорки, то авторитарные режимы увидят в этом победу Путина. Это будет сигналом к началу войн за территории разного рода и статуса (сначала регионального масштаба, а затем – глобального).
Что следует сделать союзникам
Как отметил Данилов, у некоторых иностранных политиков все еще остаются иллюзии о возможности диалога со страной-агрессорой, несмотря на десятки тысяч жертв, разрушения и непрерывные военные преступления со стороны россиян. По его словам, Путин хочет, чтобы партнеры Украины устали ее поддерживать и подверглись искушению скептицизма или компромисса. На фоне этого некоторые СМИ начали писать о якобы "провале" контрнаступления и будто "неспособности" ВСУ освободить территории.
Кремль, в свою очередь, посылает фальшивые сигналы о собственном "миролюбии" и готовности к завершению войны, что также замедляет принятие решения Западом о предоставлении Украине новых типов вооружения и военной техники или увеличения существующих поставок номенклатуры.
– сказал он.
Все это несет в себе угрозу медленного распутывания тщательно сплетенной сети иностранной помощи. Данилов дал партнерам несколько советов, которые помогут этого избежать и сделать выполнение Формулы мира более успешным и по возможности быстрым.
Что могут сделать союзники:
- сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы для создания политической ответственности;
- закрепить военную помощь Украине в долгосрочных циклах и законодательстве (учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США);
- разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию "усталости от войны";
- перепланировать совместные мероприятия по всем пунктам Формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности.
Другие заявления секретаря СНБО
- Недавно Данилов назвал Россию безумным соседом и призвал украинцев готовиться к сложной зиме. Он подчеркнул, что расслабляться рано.
- Ранее секретарь СНБО предположил, что ВСУ придется с помощью оружия "выкурить" российских захватчиков из Крыма если они не уйдут самостоятельно. Поэтому "хлопки" на временно оккупированном полуострове могут продолжаться.
- Напомним, Данилов раскритиковал тех западных политиков, которые пытаются угодить Владимиру Путину. Он назвал это большой проблемой для всего мира и подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки России.