Добровольно или принудительно: Данилов назвал 2 варианта будущего для российского флота
Черноморский флот России будет уничтожен в любом случае. Однако существует два варианта развития событий – добровольная или принудительная ликвидация.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Впрочем, лучшим путем он считает добровольную самоликвидацию, передает 24 Канал.
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"Флот будет нарезаться по принципу салями"
Данилов в своем сообщении говорит, что Черноморский флот России имеет 2 варианта будущего – добровольная или принудительная самоликвидация. "Лучшим и безопасным выходом" он считает добровольное затопление судов, ведь это сохранит целостность имущественного и хозяйственного комплекса города Севастополя.
"Славные российские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь продолжительность во времени и традицию преемственности", – говорится в сообщении секретаря СНБО.
Если же россияне выберут второй путь, то флот будет "нарезаться по принципу салями".
В другом варианте – Черноморский флот России будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.
– заявил Данилов.
Поражение штаба Черноморского флота в Севастополе
- Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября раздались мощные взрывы. Оккупационные власти Крыма заявили, что в городе якобы работает "пе-ве-о", а дым – это "специальный дымовой занавес". Однако со временем на месте прилета появился густой черный дым, как от прилета.
- Как стало известно позже, под ударом оказалось здание штаба Черноморского флота России в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта признали атаку, но о погибших или пострадавших не сообщают. В результате атаки якобы был один погибший, однако впоследствии он перешел в статус "пропавшего без вести".
- Через несколько часов в ВСУ подтвердили, что нанесли успешный удар по штабу командование Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе Точное количество ликвидированных оккупантов пока неизвестно, но в сети сообщали, что к месту прилета поехало по меньшей мере 25 карет скорой.