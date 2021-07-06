Это крупный бизнесмен, – Данилов сказал, Почему не шел работать к Порошенко
Источник:24 канал
Алексей Данилов вернулся в политику после того, как президентом избрали Владимира Зеленского. Он не хотел работать во времена Петра Порошенко – на это были определенные причины.
Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в программе "Первые лица" на 24 канале. Он прекрасно знал Порошенко как крупного бизнесмена.
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"Я был в политике с 1994 года, ушел в 2007 году. Не возвращался, ведь не видел, куда можно вернуться", – сказал Данилов.
Он рассказал, что активно участвовал в событиях на Майдане – там был со своими сыновьями каждый день.
Я не пошел к Петру Алексеевичу (Порошенко – 24 канал), потому что я его очень хорошо знаю еще с 2003 года. Это крупный бизнесмен. Я понимал, чем он будет заниматься,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов считает, что именно сейчас – революционный шанс для страны. Украинцы могут изменить ее к лучшему и построить страну мечты.
Смотрите интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале:
Алексей Данилов в политике: что известно
- Данилов был 6 председателем Луганской облгосадминистрации. Также в 1990-е годы был мэром Луганска и членом партии "Батькивщина".
- В 2004 году Данилов был руководителем Луганского регионального штаба кандидата в Президенты Ющенко.
- Заместителем секретаря СНБО его назначили 23 июля 2019 года. Секретарем СНБО он стал 3 октября 2019 года.