Окончательная карта в кабинете Зеленского, – в СНБО отреагировали на карту контрнаступления от El Mundo

Испанское издание El Mundo опубликовало якобы карту с направлениями ожидаемого контрнаступления Украины. На информацию отреагировали в СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что западные журналисты могут рисовать разные карты, пишет 24 Канал. Как сказал Данилов, окончательные решения по контрнаступлению принимаются в кабинете президента Владимира Зеленского.

Смотрите также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Данилов сказал, что у Украины есть несколько вариантов контрнаступления

"Они могут себе разные варианты анализировать и рисовать те или иные карты. Окончательная карта утверждается в кабинете президента – верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что вариантов контрнаступления Сил обороны Украины сразу несколько, а не один или два.

"Окончательное решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут по состоянию на день принятия решения", – добавил он.

Что известно о карте, которую опубликовало El Mundo

Испанское издание El Mundo опубликовало подробную карту с анализом вероятного контрнаступления Сил обороны Украины. Всего журналисты рассматривают три направления.

Первое из них – наступление ВСУ из Запорожья во временно оккупированный Мелитополь. Второе направление – через Днепр из Херсона или Новой Каховки в оккупированный Крым.

Третье возможное направление контрудара, о котором говорится в издании, от Угледара до Мариуполя.

Журналисты пишут, что набрала ход логистическая активность ВСУ и проводятся отвлекающие маневры. Разведка якобы тестирует на передовой оборону оккупантов по всей Запорожской области.

Кроме того, российские поставки попадают под дальние удары, особенно в городе Токмак в Запорожской области. В то же время, аналитики считают, что на этот раз ВСУ не смогут удивить россиян.

Готова ли Украина к контрнаступлению

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Вооруженные Силы Украины готовы к контрнаступлению.

Столтенберг заявил, что ВСУ получили от партнеров всю необходимую для контрнаступления технику, а также прошли обучение в других странах.

В то же время, Столтенберг призвал не недооценивать врага, который за длительное время оккупации смог сделать "значительные рубежи обороны".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Украина получила все необходимые ресурсы, в частности оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления.