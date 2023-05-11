Окончательная карта в кабинете Зеленского, – в СНБО отреагировали на карту контрнаступления от El Mundo
Испанское издание El Mundo опубликовало якобы карту с направлениями ожидаемого контрнаступления Украины. На информацию отреагировали в СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что западные журналисты могут рисовать разные карты, пишет 24 Канал. Как сказал Данилов, окончательные решения по контрнаступлению принимаются в кабинете президента Владимира Зеленского.
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Данилов сказал, что у Украины есть несколько вариантов контрнаступления
"Они могут себе разные варианты анализировать и рисовать те или иные карты. Окончательная карта утверждается в кабинете президента – верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", – сказал он.
Секретарь СНБО отметил, что вариантов контрнаступления Сил обороны Украины сразу несколько, а не один или два.
"Окончательное решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут по состоянию на день принятия решения", – добавил он.
Что известно о карте, которую опубликовало El Mundo
- Испанское издание El Mundo опубликовало подробную карту с анализом вероятного контрнаступления Сил обороны Украины. Всего журналисты рассматривают три направления.
- Первое из них – наступление ВСУ из Запорожья во временно оккупированный Мелитополь. Второе направление – через Днепр из Херсона или Новой Каховки в оккупированный Крым.
- Третье возможное направление контрудара, о котором говорится в издании, от Угледара до Мариуполя.
- Журналисты пишут, что набрала ход логистическая активность ВСУ и проводятся отвлекающие маневры. Разведка якобы тестирует на передовой оборону оккупантов по всей Запорожской области.
- Кроме того, российские поставки попадают под дальние удары, особенно в городе Токмак в Запорожской области. В то же время, аналитики считают, что на этот раз ВСУ не смогут удивить россиян.
Готова ли Украина к контрнаступлению
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Вооруженные Силы Украины готовы к контрнаступлению.
Столтенберг заявил, что ВСУ получили от партнеров всю необходимую для контрнаступления технику, а также прошли обучение в других странах.
В то же время, Столтенберг призвал не недооценивать врага, который за длительное время оккупации смог сделать "значительные рубежи обороны".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Украина получила все необходимые ресурсы, в частности оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления.