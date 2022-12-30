От создателей крейсера "Москва": Данилов потролил россиян после заявления о "Калибрах"
Источник:Алексей Данилов
Россия в четверг, 29 декабря, снова массированно атаковала Украину. После террористического обстрела ракетами минобороны России заявило, что у них якобы никогда не закончатся "Калибры".
Перед массированной атакой у России было 16 "Калибров" на кораблях в Черном море. После обстрела общий залп корабельной группировки врага в Черном море составляет ноль.
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Данилов ответил на угрозы России
В России пригрозили Украине предстоящими обстрелами, заявив, что их запасы "Калибров" бесконечны. Без внимания кровавые угрозы минобороны России не оставил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он напомнил, что ранее россияне помпезно заявляли, что "гордость" Черноморского флота России крейсер "Москва" невозможно утопить. Но, как продемонстрировали ВСУ, для них нет задач, которые они не могут выполнить.
Символично, что крейсер "Москва" был вооружен "Калибрами", ушедшими на дно Черного моря. Данилов намекнул, что другие русские корабли ждет такая же участь.
Данилов намекнул, что ждет российские корабли / Фото из соцсетей Данилова
В России заканчиваются ракеты
- Россияне в десятый раз массированно атаковали Украину, выпустив по нашей стране снова более 60 ракет. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что у России осталось ракет всего на несколько атак.
- Причина в том, что россияне быстро тратят ракеты, но не успевают восстанавливать свои запасы. Уже в 2022 году Россия начала использовать новые ракеты против Украины.
- Во время очередной массированной ракетной атаки россияне выпустили из своих Ту-95МС по меньшей мере одну Х-101, произведенную в четвертом квартале 2022 года. Это уже не в первый раз, когда оккупанты используют такие "свежие" ракеты.
- Очередным массированным ракетным ударом Россия не достигла своих целей, поскольку Украина не погрузилась в блекаут. Оккупанты повредили сети и некоторые электростанции.
- На вечер 29 декабря были проблемы с доставкой энергии во Львовской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Однако значительная часть генерирующих мощностей в энергосистеме была восстановлена. Также из-за обстрела не увеличился дефицит мощностей.