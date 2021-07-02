Фамилия не имеет значения, – Данилов ответил, есть ли в СНБО проекты санкций против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции против пятого президента Петра Порошенко. Ведь для СНБО фамилия не имеет значения.

Не важно, кем является человек – все решения предварительно обсуждают. Об этом в интервью "Первые лица" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Ожесточенные дискуссии во время принятий решений СНБО

"Для нас фамилия, имя, отчество не имеют никакого значения. Если по тем документам, которые подают в аппарат СНБО, просят принять те или иные решения, их принимают публично. Они обсуждаются", – отметил Данилов.

Более того, если кто-то считает, что у нас там все тихо, то у нас иногда очень ожесточенные дискуссии,

– сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что в целом к дискуссиям привлекли 23 человека с опытом и юридическим образованием. Нет ни одной ветви власти, которой бы не было во время обсуждений, в частности представлены:

Верховная Рада в лице спикера нашего парламента;

Генеральная прокуратура в лице генерального прокурора;

Национальный банк в лице главы Нацбанка;

разведки;

Минобороны;

премьер-министр и др.

Данилов: Порошенко – олигарх с опытом

По словам Данилова, Порошенко не является новым человеком в олигархическом пуле, он олигарх еще и с опытом. "Петр Алексеевич – крупный бизнесмен, он бизнес ведет еще с давних времен. Я помню шоколад с названием "Президент". Это было в 1998 – 1999 годах", – добавил Данилов.

Последние санкции СНБО против олигархов

Недавно СНБО ввел санкции против украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Такое же решение приняли и в отношении российского бизнесмена Павла Фукса.

Отметим, что против бизнесменов ввели полный пакет ограничений.

По словам экспертов, под санкции также могут попасть и другие олигархи.

Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также можно будет просмотреть в ютубе.

Данилов сказал, есть ли в СНБО проекты санкции против Порошенко: смотрите видео