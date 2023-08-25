Россия не может победить Украину военно, а значит, имеет план Б, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия пока не способна победить наше государство военным путем. Однако, по его словам, у Кремля есть запасной вариант, чтобы попытаться воплотить их планы в реальность.

Он отметил, что государство-агрессор попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию среди украинцев. Поэтому он призвал наших граждан соблюдать осторожность.

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Данилов предупредил о запасном плане России

Данилов подчеркнул, что сейчас Россия все больше пытается привлекать свои "войска" на информационном фронте против нашего государства. По его словам, именно там страна-агрессор хочет попытаться победить Украину.

Хочу заметить, что Россия победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план Б: через внутреннюю дестабилизацию попытаться поколебать нашу страну,

– подчеркнул он.

Секретарь СНБО также отметил, что Россия сейчас мобилизует, так называемых медиа-коллаборантов, которые "приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах". Он подчеркнул, что именно на таких людей рассчитывает Кремль.

"К сожалению, не на территории нашей страны. Но со всем тем выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", – сказал Данилов.

Поэтому он призвал украинцев быть бдительнее и не допустить проникновения таких людей в свое инфопространство.

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