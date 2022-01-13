Не работаем с эмоциями, – Данилов ответил, планирует ли СНБО санкции против Порошенко

На днях ГБР и СБУ объявили о подозрении в государственной измене Петру Порошенко. Алексей Данилов рассказал, возможно ли теперь введение санкций против бывшего лидера Украины и нардепа от "Европейской солидарности".

Как сказал секретарь СНБО в интервью, пока соответствующих документов о введении санкций против Порошенко нет.

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В то же время Данилов пояснил, что, получив такие документы, аппарат СНБО будет рассматривать это решение.

Если будет представление, мы будем его изучать. Мы не работаем с эмоциями. Мы работаем с теми документами, которые официально заходят в аппарат Совета национальной безопасности и обороны, они отрабатываются соответствующим образом,

– отметил Данилов.

Он отметил, что все члены СНБО получают документы заблаговременно. И ситуаций, когда член СНБО не получил документы перед голосованием, не было. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что все члены СНБО являются очень ответственными и внимательно читают все документы.

Отвечая на вопрос о том, к аппарату СНБО уже поступили соответствующие документы от других органов в отношении Порошенко, сказал Данилов:

Когда они будут, мы их будем рассматривать. По состоянию на момент нашего разговора таких документов нет. Хочу, чтобы вы понимали больше. Документы заходят к нам с грифом "секретно" и это фундаментальная вещь для того, чтобы не было утечки информации.

Подозрение в госизмене: главное

20 декабря ГБР и СБУ объявили, что Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за поставок угля на украинские ТЭЦ с "ДНР" и "ЛНВ".

По версии следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками.

Свою вину Порошенко полностью отрицает. В этом деле сообщником Порошенко фигурирует один из лидеров ОПЗЖ и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, который отвергал все обвинения. Он находится под домашним арестом.

6 января Печерский суд принял решение, которым арестовал имущество Петра Порошенко. В Офисе генпрокурора уточнили, что арест наложили на объекты недвижимости, корпоративные права и другое имущество Порошенко.

Арест имущества Порошенко: смотрите брифинг Офиса генпрокурора