Хуже, чем атомное оружие, – Данилов о кибератаках на государственные сайты
Источник:24 канал
Алексей Данилов заявил, что нападение хакеров на сайты государственных учреждений представляет угрозу для безопасности страны. Несмотря на это, кибератаки еще хуже, чем атомное оружие.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что она может быть направлена на определенный объект с отложенным временем действия. Однако это оружие "взорвется" в самый неприятный момент.
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Кто отвечает за кибербезопасность в Украине
По словам Данилова, в настоящее время в Украине отрабатывают такие ситуации. Для этого есть Министерство цифровой трансформации. Именно оно отвечает за кибербезопасность страны.
Кибератаки хуже, чем атомное оружие. Вы не можете почувствовать, увидеть. Через некоторое время будут ощущаться только последствия и больше ничего,
– отметил секретарь СНБО.
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Кибератаки в Украине: последние новости
- Ситуационный центр кибербезопасности СБУ зафиксировал рост количества хакерских кибератак. В основном они направлены на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора Украины.
- В апреле зафиксировали кибератаки на информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти. Хакеры использовали документы, касающиеся COVID-19.
- Вебпортал Военно-морских сил Украины 9 июля подвергся вмешательству со стороны хакеров, связанных с Россией. Они разместили на сайте фейковые сообщения о военных учениях "Си Бриз".