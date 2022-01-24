Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в учреждении знают фамилии всех представителей "пятой колонны" в Украине. СНБО четко понимает, чем такие люди занимаются.

Данилова спросили, знает ли украинская разведка то, что Путин хочет установить пророссийский режим в Украине во главе с Евгением Мураевым. Такие выводы ранее обнародовала британская разведка. Данилов ответил, что эта информация не является сенсацией.

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Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены о том, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители России, которых не называет английская разведка. Четко осознаем фамилии, имена, отчества этих людей,

– сказал Данилов.

По его словам, СНБО понимает, что такое пятая колонна и чем она занимается. Именно поэтому и превентивно принимали решения, запрещали вещание трех телеканалов, которые были средствами российской пропаганды в Украине.

Заявления разведки Великобритании

В МИД Великобритании заявляли, что у Кремля есть план поставить в Украине пророссийское руководство. При этом британцы даже называли имя "кандидата", которого россияне хотят поставить во главе Украины. Говорится о пророссийском экс-нардепе и владельце телеканала "НАШ" Евгении Мураеве.

В то же время пророссийский политик заявлял, что информация о планах России привести его к власти в Украине, – вроде бы чушь. Одиозный Мураев подчеркивал: российская сторона имеет другого кандидата.

В офисе Президента также прокомментировали данные британского МИД относительно планов Кремля сменить власть в Украине. Там убеждали, что ничего нового не услышали.

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Евгений Мураев – пророссийский украинский политик, народный депутат Украины от Оппозиционного блока. Владелец пророссийского пропагандистского телеканала "НАШ".