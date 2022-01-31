Данные более 20 миллионов человек: студент из Киева продавал конфиденциальную информацию
Источник:Киберполиция
19-летний студент из Киева продавал конфиденциальную и коммерческую информацию о людях. С этой целью он создал бота в мессенджере.
За получение данных пользователи должны заплатить 1 доллар в день или 4 – за 20 поисковых запросов. Юношу разоблачила полиция.
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19-летний хакер продавал данные людей
Киберполицейские разоблачили студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан. Посредством бота в мессенджере фигурант продавал конфиденциальную, коммерческую и другую информацию с ограниченным доступом, в том числе персональные данные украинцев,
– говорится в сообщении.
Злоумышленник оказался 19-летним студентом из Киева. Продавал он даже персональные данные граждан Украины, а оплату получал на крипто-кошелек. Также полиция выяснила, что молодой человек:
- покупал сведения на тематических хакерских форумах;
- разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта;
- фото скачивал из открытых источников интернета.
Полиция провела обыски по месту жительства студента, изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны.
"При осмотре изъятой техники киберполицейские обнаружили базы данных, которые были скомпрометированы в период с 2014 – 2019 года", – рассказали в киберполиции.
Базы данных содержали:
- даты рождения, фамилии, имени и отчества граждан;
- серии и номера паспортов;
- индивидуальные налоговые номера налогоплательщиков;
- номера телефонов;
- фотографии лиц.
Киберполицейские изъяли базы персональных данных по незаконному обороту, а также заблокировали учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности. В настоящее время проводятся компьютерно-технические экспертизы,
– рассказали в ведомстве.
Правоохранители открыли дело по факту несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.
Кстати, санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Коротко о большой хакерской атаке в Украине
- В ночь с 13 на 14 января в Украине произошла глобальная атака на правительственные сайты. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и приложения "Дия", то есть десятки госучреждений.
- 20 января секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что киберагрессия является одним из инструментов ведения гибридной войны Россией.
- Затем атаковали судебную почту и пересылали сообщения с вирусом под видом судебного запроса.
- 25 января Австралия заявила, что ведет переговоры о помощи Украине в сфере кибербезопасности.
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