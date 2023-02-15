"Пока не в приоритете": глава Минобороны Германии назвал сроки предоставления Украине истребителей

Украина уже не первый месяц ведет переговоры с партнерами по предоставлению боевой авиации, и пока ничего не указывает на то, что мы получим истребители в ближайшие недели. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, когда именно этот вопрос будет первоочередным в повестке дня для Запада.

Прямо сейчас в Брюсселе проходит встреча союзников нашего государства в формате "Рамштайн". Разные страны Запада уже пообещали нам предоставить системы ПВО, артиллерию и даже танки, однако по поводу авиации не все так однозначно. По мнению Писториуса, о передаче Украине истребителей можно будет говорить только через 3 или 4 месяца.

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Сейчас авиация "не ко времени"

По словам министра, вопрос о поставках истребителей пока не стоит в центре внимания. Собственно, Борис Писториус просто исключил предоставление немецких истребителей Украине в ближайшей перспективе.

Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить о всех дальнейших шагах – сейчас имеет смысл использования бронетанковых подразделений,

– сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

В то же время он заявил, что приоритетной задачей для Запада является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной. Ради этого партнеры готовы предоставлять нам системы противовоздушной обороны и достаточное количество боеприпасов.

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В Пентагоне также пока не готовы предоставить Украине авиацию, но все может измениться