На Львовщине ищут без вести пропавшего 15-летнего парня
Источник:Полиция Львовской области
Правоохранители Львовщины разыскивают 15-летнего парня Давида Кружилина. Он выехал из дома на велосипеде и не вернулся.
Юноша говорил, что хочет поехать к знакомому в Одессу. Правоохранители призывают сообщить, если вы видели разыскиваемого.
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Что известно об исчезновении юноши
Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступило 14 октября. По словам родственников, 11 октября, около 8 часов утра, парень уехал из дома на велосипеде в направлении города Борислав и до сих пор не вернулся,
– рассказали в полиции.
По данным правоохранителей Давид Дмитриевич Кружилин родился 13 ноября 2008 года. Он житель села Нагуевичи Дрогобычского района.
Полиция призвала откликнуться людей, которые видели парня
В полиции рассказали о приметах пропавшего:
- рост 165 – 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные вьющиеся волосы.
- был одет в куртку и шапку оливкового цвета, темные брюки, черные кроссовки, имел рюкзак оливкового цвета;
- ехал на велосипеде черного цвета.
На Львовщине пропал 15-летний парень
Полиция призвала людей, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по номеру телефона:
- (03244) 2-37-02,
- +380673341030,
- или на спецлинию "102".