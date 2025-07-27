Из-за давки возле храма на севере Индии погибли 6 человек, еще десятки пострадали

Трагический инцидент произошел 27 июля в городе Харидвар. Там на тропинку возле храма упал провод под высоким напряжением, что вызвало панику среди большого скопления верующих.

Тысячи паломников собрались в храме Манса Деви на холме – это одно из главных мест для индуистов, особенно в выходные и праздничные дни. Люди отмечали священный месяц Шраван. Около 9 утра кто-то в толпе закричал о падении электрокабеля и поражении током, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Не нравилось, когда люди курят: харьковчанин зарезал мужчину во время ссоры на улице

Почему люди погибли возле храма Манса Деви?

Паломники начали в панике разбегаться. Там была единственная узкая тропа, предназначенная для пешеходов. Стена вдоль тропы также способствовала давке.

Известно о по меньшей мере 29 пострадавших и шестерых погибших.

Харидвар ежегодно привлекает миллионы посетителей. Храм Манса Деви, до которого можно добраться фуникулером или пешком, во время месяца Шраван ежедневно принимает тысячи паломников.

Заметим, что давки на религиозных собраниях в Индии – не редкость, ведь большие толпы часто перегружают местную инфраструктуру и системы безопасности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в социальных сетях выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что в Индии мужчина убил своего 6-летнего племянника по совету колдуна, чтобы вернуть жену.