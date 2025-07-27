Тисячі паломників зібралися в храмі Манса Деві на пагорбі – це одне з головних місць для індуїстів, особливо у вихідні та святкові дні. Люди відзначали священний місяць Шраван. Близько 9 ранку хтось у натовпі закричав про падіння електрокабелю та ураження струмом, передає 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Чому люди загинули біля храму Манса Деві?

Паломники почали в паніці розбігатися. Там була єдина вузька стежка, призначена для пішоходів. Стіна вздовж стежки також сприяла тисняві.

Відомо про щонайменше 29 постраждалих і шістьох загиблих.

Харідвар щороку приваблює мільйони відвідувачів. Храм Манса Деві, до якого можна дістатися фунікулером або пішки, під час місяця Шраван щоденно приймає тисячі паломників.

Зауважимо, що тисняви на релігійних зібраннях в Індії – не рідкість, адже великі натовпи часто перевантажують місцеву інфраструктуру та системи безпеки.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у соціальних мережах висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання пораненим.

Нагадаємо, що в Індії чоловік убив свого 6-річного племінника за порадою чаклуна, щоб повернути дружину.