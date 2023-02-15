Армения сближается с Западом: почему ОДКБ хочет использовать государство как инструмент давления
Организация договора о коллективной безопасности хочет повлиять на позицию Армении. Таким образом, Кремль стремится запугать государство и показать, каким может быть русская ярость.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, Армения может ощутить на себе русскую ненависть и гнев.
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Суть ОДКБ
Олег Саакян подчеркнул, что Россия получила палку и им бьет те страны, которые де-факто сегодня "выпали" из ОДКБ.
По его мнению, в аббревиатуре организации есть пропущенные слова. Должно быть: Организация договора о коллективной безопасности от России. К тому же, к ОДКБ присоединялись те государства, которые боялись, что Россия могла сделать им очень больно.
Они минимизировали для себя геополитические риски и риски от России, идя в этот проект для России трофеем, усиливая политическое эго,
– объяснил он.
Саакян рассказал, что реальных инструментов для того, чтобы ОДКБ существовало, развивалось, набиралось сил никогда не было.
"Там нет механизмов самореализации ни для одной из стран, которая внутри есть", – сосредоточил внимание политолог.
Он подчеркнул, что изначально планировалось, что это будет клуб подхалимажа для Кремля.
Когда Путин или любой другой российский правитель сможет собрать всех президентов, они сядут и будут кивать головой, демонстрируя, что они очень серьезно углубляются в то, что говорят из Москвы,
– отметил политолог.
Потому что этим странам больше ничего делать не надо.
Олег Саакян рассказал, почему ОДКБ усилило давление на Армению: смотрите видео
Роль Армении в ОДКБ
Олег Саакян сообщил, что миссия присоединившихся стран в ОДКБ это давать свои территории для проведения учений. Впрочем, на такое давление не подверглась Армения.
То, что Лукашенко и Кремль пошли на обострение риторики относительно того, что они должны определиться и не смогут отсидеться в российско-украинской войне, это сейчас очень серьезно сближающийся с Западом инструмент давления на Армению,
– объяснил он.
По его мнению, это происходит из-за исторических обстоятельств и того, что Армения – единственная демократическая страна в регионе.
Кроме этого, российский корпус, который стоял и должен обеспечивать неприкосновенность границ Армении, отошел и уступил территорию азербайджанским войскам.
"И фактически на это место сейчас зашла гражданская европейская миссия, заменив там россиян и став там щитом между Азербайджаном и Арменией", – подчеркнул политолог.
По его словам, Армения пытается избегать влияния России. На это активно реагирует Кремль. Россия угрожает расплатой и гневом ОДКБ.
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