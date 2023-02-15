Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, Вірменія може відчути на собі російську ненависть та гнів.

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Суть ОДКБ

Олег Саакян наголосив, що Росія дістала ціпка і ним б’є ті країни, які де факто сьогодні "випали" з ОДКБ.

На його думку, в абревіатурі організації є пропущені слова. Має бути так: Організація договору про колективну безпеку від Росії. До того ж до ОДКБ долучалися ті держави, які боялися, що Росія могла зробити їм дуже боляче.

Вони мінімізували для себе геополітичні ризики і ризики від Росії, йдучи в цей проєкт для Росії трофеєм, посилюючи політичне его,

– пояснив він.

Саакян розказав, що реальних інструментів для того, щоб ОДКБ існувало, розвивалося, набиралося сили ніколи не було.

"Там немає механізмів самореалізації для жодної з країн, яка всередині є", – зосередив увагу політолог.

Він підкреслив, що від самого початку планувалося, що це буде клуб підлабузництва для Кремля.

Коли Путін або будь-який інший правитель російський зможе зібрати всіх президентів, вони сядуть і будуть кивати головою, демонструючи, що вони дуже серйозно заглиблюються у те, що кажуть з Москви,

– зазначив політолог.

Тому що цим країнам більше нічого робити і не треба.

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Роль Вірменії в ОДКБ

Олег Саакян повідомив, що місія країн, які долучилися, до ОДКБ це давати свої території для проведення навчань. Втім, на такий тиск не піддалася Вірменія.

Те, що Лукашенко і Кремль пішли на загострення риторики щодо того, що вони мають визначитися і не зможуть відсидітися у російсько-українській війні, це зараз інструмент тиску на Вірменію, яка дуже серйозно зближується з Заходом,

– пояснив він.

На його думку, це відбувається з огляду на історичні обставини та на те, що Вірменія – єдина демократична країна в регіоні.

Окрім цього, російський корпус, який стояв і мав забезпечувати недоторканність кордонів Вірменії, відійшов і поступився територією азербайджанським військам.

"І фактично на це місце зараз зайшла цивільна місія європейська, замінивши там росіян і ставши там щитом між Азербайджаном і Вірменією", – наголосив політолог.

За його словами, Вірменія намагається уникати впливу Росії. На це активно реагує Кремль. Росія погрожує розплатою та гнівом ОДКБ.

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