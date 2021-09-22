Давление на меня и реакция на изменения в государстве, – Зеленский о покушении на Шефира
Источник:телеграм "Дом"
Владимир Зеленский связывает покушение Сергея Шефира с изменениями в государстве. Президент считает это одной из версий обстрела машины, в которой ехал его помощник.
Президент назвал свою версию покушения на Шефира в комментарии телеканалу. В частности, он считает это давлением на него, которое не действует.
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Зеленский об обстреле авто Шефира
Глава государства подчеркнул, что повлиять на него такими шагами нельзя. В то же время заметил, что с 2014 года таких шагов относительно окружения президента не было.
Это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать и даже то, что еще не удалось. То есть это направление – оно было выбрано правильно,
– отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что к этому нападению, вероятно, могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине. "Это говорит о том, что если раньше все контролировалось различными группами, то сегодня из рук это уходит. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий того, что произошло", – добавил президент.
Зеленский заверил, что правоохранители будут делать все, чтобы найти нападающего и должным образом наказать его.Обратите внимание! Ранее президент заявил, что "передавать привет" выстрелами из леса в авто его друга – это слабость и пообещал сильный ответ.
Президент прокомментировал нападение на Шефира: смотрите видео
Расстрел авто Сергея Шефира: коротко
- Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В машину попали около 10 пуль.
- Сам Шефир отделался испугом, однако водитель получил ранения.
- Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что покушение на советника Зеленского можно считать террористическим актом.
- В полиции сообщили, что рассматривают такие версии инцидента: покушение с целью давления на руководство государства, дестабилизация политической ситуации.