Об этом в беседе с "24 каналом" отметил бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, высказав предположение о том, когда и при каких условиях Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров. Он отметил, что сегодняшние заявления Москвы свидетельствуют о беспомощности российских властей перед сложившейся ситуацией.

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Россия проиграла свое будущее

Кульпа считает, что со стороны российских властей еще прозвучат ядерные угрозы. Но они станут их алиби, чтобы оправдаться, почему Дональд Трамп требует от них пойти на уступки.

"Сегодня линия соприкосновения — это линия границ 1991 года. Потому что в ситуации, когда Россия де-факто находится на грани распада, идти ей на уступки было бы смертельным ударом для любого украинского политика, который решился бы на это", — пояснил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Как действия Украины влияют на настроения россиян: смотрите видео

Сейчас, по его мнению, происходит самое сильное стратегическое наступление, которое затягивает петлю на шее Владимира Путина. И какие бы заявления он сейчас ни делал, они не имеют значения, пока он не начнет просить о прекращении огня.

Стратегия Украины очень сильно влияет на россиян, которые радувались, когда им казалось, что они сильны. Но сейчас они с такой же ненавистью будут действовать против режима, который привел к разрушению их будущего и будущего их детей. Потому что Россия проиграла свое будущее,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Кроме того, очень многие страны демонстрируют неуважение и презрение по отношению к России, о чём свидетельствует, по словам бывшего члена парламента НАТО, отказ их представителей посещать значимые для россиян мероприятия. Например, парад на Красной площади 9 мая или экономический форум в Санкт-Петербурге. Поэтому российская элита сейчас размышляет над тем, как найти себя в новых условиях, ведь старые времена точно не вернутся.

Отметим, что на фоне украинских дальнобойных ударов по России и атак на оккупированные территории, а также топливного кризиса Владимир Путин заявил, что Россия переживает "трудный этап", который "многому научил" россиян. В частности, он "позволил осознать важность истинного патриотизма".

Глава Кремля добавил, что Россия якобы всегда побеждала благодаря единству народа. Именно оно мешает "некоторым недоброжелателям".