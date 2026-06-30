Про це у розмові з 24 Каналом зазначив колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, припустивши, коли і за яких умов Росія буде змушена сісти за стіл переговорів. Він зауважив, що сьогоднішні заяви Москви свідчать про безпорадність російської влади перед ситуацією, що склалася.

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Росія програла своє майбутнє

Кульпа вважає, що з боку російської влади ще прозвучать ядерні погрози. Але вони будуть їхнім алібі для того, щоб виправдовуватися, чому Дональд Трамп вимагає її піти на поступки.

"Сьогодні лінія зіткнення – це лінія кордонів 1991 року. Тому що в ситуації, коли Росія де-факто є на межі розпаду, йти їй на поступки було б смертю для будь-якого українського політика, який би зважився на це", – пояснив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО.

Як дії України впливають на стан росіян: дивіться відео

Нині, на його думку, відбувається найсильніший стратегічний наступ, який затискає петлю на шиї Володимира Путіна. І які б заяви він зараз не робив, вони не мають значення, доки він не почне просити призупинення вогню.

Стратегія України дуже сильно впливає на росіян, які тішилися, коли їм здавалося, що вони сильні. Але зараз вони з такою самою ненавистю діятимуть проти режиму, який призвів до руйнування майбутнього їх та їхніх дітей. Тому що Росія програла своє майбутнє,

– підкреслив Пьотр Кульпа.

Крім того, дуже багато країн демонструють неповагу та презирство щодо Росії, про що свідчить, за словами ексчлена парламенту НАТО, відмова їхніх представників відвідувати значні для росіян заходи. Наприклад, парад на Красній площі 9 травня чи економічний форум у Санкт-Петербурзі. Тому російська еліта зараз розмірковує над тим, як знайти себе у нових часах, адже старі вже точно не повернуться.

Зазначимо, що на тлі українських далекобійних ударів по Росії та атак на окуповані території, а також паливної кризи, Володимир Путін заявив, що Росія проходить через "важкий етап", який "багато чого навчив" росіян. Зокрема, він "дозволив усвідомити важливість істинного патріотизму".

Очільник Кремля додав, що Росія нібито завжди перемагала, завдячуючи єдності народу. Саме вона заважає "деяким недоброзичливцям".