Даже коллаборантам задерживают выплаты: как выживает оккупированный Мариуполь

В Мариуполе местные жители постоянно находятся под давлением оккупационных властей. К тому же, им приходится сталкиваться со многими социальными и бытовыми проблемами.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что мариупольцам приходится очень тяжело зарабатывать деньги на жизнь. К тому же они получают очень низкую зарплату.

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Однако проблема и получить зарплату. Ведь даже коллаборантам, работающим в оккупационных предприятиях и учреждениях, задерживают на два – три месяца зарплату. При том, что это якобы лояльные России структуры, которые в Мариуполе создали коллаборанты.

Что уж говорить о людях, которые не идут на сотрудничество с оккупантами, а пытаются искать работу продавцом, сантехником и т.п.

– отметил депутат.

Какие проблемы испытывают местные жители в оккупированном Мариуполе: смотрите видео

Не отвечает нормам

Кроме того, много жалоб от мариупольцев о качестве воды. Ведь поставляемая в город вода не соответствует Государственным санитарным нормам и правилам. В частности, показатели по щелочности, по микробиологическим характеристикам в десятки раз отличаются от нормы.

Эту воду не только употреблять, ей даже умываться опасно. Ведь россияне в преддверии полномасштабного вторжения 18 – 19 февраля сами перебили Южно-Донбасский водопровод. И в Мариуполе осталась вода только из Старокрымского водохранилища,

– отметил Дмитрий Забавин.

А после оккупации россиянами города, они продолжают брать воду исключительно из этого источника, где она очень плохого качества. И, как правило, ее не хватает в необходимых объемах.

"Из-за грязной воды, поставляемой мариупольцам, они жалуются на то, что постоянно выходят из строя стиральные и посудомоечные машинки, электрочайники и т.д.", – подчеркнул депутат Мариупольского городского совета.

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