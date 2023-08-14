Даже коллаборантам задерживают выплаты: как выживает оккупированный Мариуполь
В Мариуполе местные жители постоянно находятся под давлением оккупационных властей. К тому же, им приходится сталкиваться со многими социальными и бытовыми проблемами.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что мариупольцам приходится очень тяжело зарабатывать деньги на жизнь. К тому же они получают очень низкую зарплату.
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Люди просто выживают
Однако проблема и получить зарплату. Ведь даже коллаборантам, работающим в оккупационных предприятиях и учреждениях, задерживают на два – три месяца зарплату. При том, что это якобы лояльные России структуры, которые в Мариуполе создали коллаборанты.
Что уж говорить о людях, которые не идут на сотрудничество с оккупантами, а пытаются искать работу продавцом, сантехником и т.п.
– отметил депутат.
Какие проблемы испытывают местные жители в оккупированном Мариуполе: смотрите видео
Не отвечает нормам
Кроме того, много жалоб от мариупольцев о качестве воды. Ведь поставляемая в город вода не соответствует Государственным санитарным нормам и правилам. В частности, показатели по щелочности, по микробиологическим характеристикам в десятки раз отличаются от нормы.
Эту воду не только употреблять, ей даже умываться опасно. Ведь россияне в преддверии полномасштабного вторжения 18 – 19 февраля сами перебили Южно-Донбасский водопровод. И в Мариуполе осталась вода только из Старокрымского водохранилища,
– отметил Дмитрий Забавин.
А после оккупации россиянами города, они продолжают брать воду исключительно из этого источника, где она очень плохого качества. И, как правило, ее не хватает в необходимых объемах.
"Из-за грязной воды, поставляемой мариупольцам, они жалуются на то, что постоянно выходят из строя стиральные и посудомоечные машинки, электрочайники и т.д.", – подчеркнул депутат Мариупольского городского совета.
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Что происходит во временно оккупированном Мариуполе
- В городе 13 августа партизаны ликвидировали базу российских военных путем поджога. В результате были уничтожены три машины врага, а также более 10 оккупантов отвезли в госпиталь.
- Позже стало известно, что партизаны давно следили за этой базой и готовились к операции. А действовать решили, когда в Мариуполь приехал гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин со своими заместителями. В это время полиция и росгвардия, которые должны были охранять базу, сосредоточили внимание на других объектах. И партизаны воспользовались этой ситуацией.
- Ранее 11 августа в селе Урзуф, недалеко от Мариуполя, произошла перестрелка, в которой приняли участие кадыровцы Они "отдыхали" в селе, как вдруг возник конфликт с местной военной комендатурой. После спора началась стрельба. В результате погибли 7 гражданских: две девушки-подростки, четверо парней и женщина.