ДБР арестовало имущество белорусской компании на 20 миллионов долларов

В Украине продолжают выявлять имущество государств-агрессоров. Их Государственное бюро расследований изымает в пользу нашей страны.

Новый случай был обнаружен в Николаевской области. В регионе на территории морского порта нашли 188 вагонов с минеральными удобрениями.

Обратите внимание ДБР передало в управление АРМА 26 региональных операторов газораспределительных систем

Изъяли имущество на 20 миллионов долларов

Как выяснили работники ДБР, товаром (которого было 77 тысяч тонн) владела белорусская холдинговая компания. Полная стоимость всего имущества составляет примерно 20 миллионов долларов (более 700 миллионов гривен).

Известно, что 65 тысяч тонн удобрений перегрузили на украинские суда, которые должны были отправить за границу.

Государственное бюро расследований арестовало имущество белорусской компании / Фото ДБР

Расследование продолжается

В настоящее время расследование продолжается. Следователи ДБР уже арестовали изъятое имущество в рамках уголовного производства.

ДБР выявило в Украине строительный бизнес российского олигарха Андрея Молчанова. Прибыль компании направлялась в государство-агрессорку.

Заметим, что по состоянию во время военного положения в нашем государстве предотвратили выведение 1,2 миллиона долларов за границу. По информации следствия, украинское предприятие пыталось вывести деньги за границу на счет болгарского предприятия.

ДБР арестовало имущество белорусской компании: смотрите видео

Последние новости от ДБР в мае

Следователи ДБР установили российских захватчиков , расстреливавших из танков больницу в Тростянце. Оккупантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований начало проверять заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции . Может быть, он помогал русским военным захватить станцию.

Сообщили о подозрении в госизмене заместителю руководителя одной из поселковых военно-гражданских администраций Донбасса. Он работал на интересы России. Сообщили о госизмене и главе Волчанского районного суда Харьковщины , которая готовилась сотрудничать с врагом.

В Сумской области нашли документы, которые доказывают, что Россия хотела оккупировать всю Украину . Кроме этого, в Запорожье задержали скрывавшегося российского летчика .