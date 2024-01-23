Военнослужащая получила почти 500 тысяч гривен "боевых" выплат, уклоняясь от службы

Сотрудники ГБР 23 января сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Запорожья. Сообщается, что из-за его "небрежности" отсутствующая на службе женщина получила почти 500 тысяч гривен "боевых" выплат.

Известно, что ранее военнослужащая была переведена из одной части в другую. Впрочем, она решила остаться дома и безосновательно не поехала на службу.

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Женщина незаконно получила почти 500 тысяч гривен

По данным ГБР, заместитель командира воинской части в течение пяти месяцев "не замечал" отсутствия военнослужащего и не информировал командира об этом факте. Поэтому женщине насчитывали ежемесячное денежное довольствие, в том числе дополнительные вознаграждения на общую сумму 495 тысяч гривен.

Известно, что в результате мужчину объявили подозрение.

Заместитель командира воинской части подозревается в небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения,

– говорится в сообщении ГБР.

Статья, в которой обвиняют мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. В настоящее время проводится работа по возмещению нанесенного государству ущерба.

Военному чиновнику сообщили о подозрении / Фото Государственного бюро расследований

Материалы по военнослужащей выделены в отдельное производство. На сегодняшний день продолжается досудебное расследование.

В Государственном бюро расследований также отметили, что процессуальное руководство осуществляет Мариупольская специализированная прокуратура в области обороны.

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