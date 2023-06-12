ГБР передало ВСУ авто родственников Медведчука и Козака, стоимостью более миллиона долларов

Сотрудники ГБР в апреле 2022 года арестовали 17 автомобилей у родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 миллиона долларов США.

12 июня транспортные средства были переданы на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины. Наши воины получили 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

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Автомобили принадлежали предприятию предателей

Как отмечают в ГБР, эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины.

Более того, они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

ВСУ передали 17 автомобилей родственников Медведчука и Козака / Фото ГБР

Таким образом, в апреле прошлого года на эти автомобили наложили арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (статья 364, статья 240 Уголовного кодекса Украины).

Теперь транспортные средства предателей Украины уже работают против них.

Медведчука и Казака лишили мандатов и гражданства Украины

Напомним, что в январе Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов коллаборантов и государственных изменников Украины. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.

Незадолго до этого этих деятелей лишили гражданства Украины. К слову, нардепы абсолютным большинством проголосовали за лишение мандатов государственных изменников.