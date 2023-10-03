ГБР передало военным вертолет, который экс-руководство "Мотор Сичи" пыталось скрыть

Государственное бюро расследований передало украинским военным вертолет, который бывшее руководство "Мотор Сичи" пыталось скрыть от ВСУ. Для этого они перегнали судно на Ближний Восток.

В ГБР объяснили, что им удалось вернуть судно в Украину. Согласно расследованию журналистов, передачу по крайней мере одного вертолета ВСУ блокировал бывший руководитель "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев.

Смотрите также "Схемы" нашли у семьи Богуслаева еще одну недвижимость на Лазурном побережье

Что известно о передаче вертолета ВСУ

Работники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ,

– заявили следователи.

По данным Государственного бюро расследований, которые выяснили в ходе расследований:

в мае 2022 года бывшее руководство "Мотор Сичи" приказало подчиненным по крайней мере еще один вертолет перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. У экс-руководства была цель – помешать его передаче ВСУ;

в июне 2023 года в рамках расследования уголовного дела ГБР инициировало арест этого воздушного судна.

В настоящее время воздушное судно возвращено в Украину и теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ,

– заверили в ГБР.

Они также уточнили, что следователи ГБР решают вопрос привлечения одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.

ГБР передало вертолет ВСУ / Фото ГБР

Что известно о блокировании Богуслаевым передачи вертолета для ВСУ