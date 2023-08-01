Уклонисты из Киевсовета: ГБР задержало депутатов, которые не являлись на военную службу

В Киеве четверо военнослужащих одной из частей ТРО в течение года не являлись на военную службу. Трое из них являются депутатами Киевсовета, еще один – помощником депутата.

Несмотря на это, они получали средства за службу. ГБР объявило подозрение уклонистам и открыло дело.

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Депутаты уклонялись от службы

В течение года 3 депутата и помощник Киевского городского совета не являлись на военную службу. Депутаты организовали для себя "командировку" в Киевсовет и даже получали за это средства из воинской части.

Им грозит статья за уклонение от несения обязанностей военной службы. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Следствие инициирует содержание подозреваемых под стражей. Расследование продолжается – ГБР устанавливает всех причастных к преступлению.

Скандалы вокруг мобилизации