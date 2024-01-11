"Отмазывал" мужчин от мобилизации: в Одесской области разоблачили чиновника военкомата

В Одесской области разоблачили работника Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. ДБР сообщило мужчине о подозрении.

Чиновник военкомата имел своего рода прейскурант для тех, кто к нему обращался. Так, он за 2 тысячи долларов делал "клиентам" документы о признании их непригодными к военной службе, а за 3 тысячи долларов мужчины могли еще и сняться с военного учета.

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ДБР разоблачили чиновника военкомата

Правоохранители задокументировали факт получения сотрудником военкомата 7 тысяч долларов за снятие с военного учета троих мужчин.



ДБР зафиксировало факт получения денег работником военкомата в Одесской области / Фото ДБР

Работники ДБР проводят обыски по месту работы фигуранта. Также устанавливается полный круг причастных лиц среди других должностных лиц.



В Одесской области разоблачили чиновника военкомата, который "отмазывал" мужчин от мобилизации / Фото ДБР

Кроме этого, по данным ДБР, устанавливают лиц, которые могли "воспользоваться услугами" подозреваемого.



ДБР задержал подозреваемого чиновника военкомата / Фото ДБР

Мужчине сообщили о подозрении

В ДБР сообщили, что сотруднику РТЦК и СП сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Санкция статьи за совершенное предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

В Одесской области ДБР разоблачило чиновника военкомата, который "отмазывал" от мобилизации: смотрите видео

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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