"Отмазывал" мужчин от мобилизации: в Одесской области разоблачили чиновника военкомата
Источник:ДБР
В Одесской области разоблачили работника Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. ДБР сообщило мужчине о подозрении.
Чиновник военкомата имел своего рода прейскурант для тех, кто к нему обращался. Так, он за 2 тысячи долларов делал "клиентам" документы о признании их непригодными к военной службе, а за 3 тысячи долларов мужчины могли еще и сняться с военного учета.
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ДБР разоблачили чиновника военкомата
Правоохранители задокументировали факт получения сотрудником военкомата 7 тысяч долларов за снятие с военного учета троих мужчин.
ДБР зафиксировало факт получения денег работником военкомата в Одесской области / Фото ДБР
Работники ДБР проводят обыски по месту работы фигуранта. Также устанавливается полный круг причастных лиц среди других должностных лиц.
В Одесской области разоблачили чиновника военкомата, который "отмазывал" мужчин от мобилизации / Фото ДБР
Кроме этого, по данным ДБР, устанавливают лиц, которые могли "воспользоваться услугами" подозреваемого.
ДБР задержал подозреваемого чиновника военкомата / Фото ДБР
Мужчине сообщили о подозрении
В ДБР сообщили, что сотруднику РТЦК и СП сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Санкция статьи за совершенное предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
В Одесской области ДБР разоблачило чиновника военкомата, который "отмазывал" от мобилизации: смотрите видео
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Другие случаи разоблачения ДБР
- Бывшие чиновники Министерства обороны получили новые подозрения в коррупционной схеме. Речь идет о бывшем заместителе министра обороны Украины, бывшем руководителе одного из Департаментов МО и бывшем начальнике управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождении материального обеспечения ВСУ. Их разоблачили на растрате почти 950 миллионов гривен государственных средств.
- В конце декабря 2023 стало известно, что бизнесмен из Львова пытался подкупить одного из руководителей ДБР. Речь идет об Игоре Гринкевиче, который предлагал 500 тысяч долларов. "Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства", – сообщили в ДБР. Впоследствии Печерский райсуд Киева избрал мера пресечения подозреваемому. Он будет находиться под стражей, однако по решению суда может внести залог в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.