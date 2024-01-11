Посадовець військкомату мав свого роду прейскурант для тих, хто до нього звертався. Так, він за 2 тисячі доларів робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.

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ДБР викрили посадовця військкомату

Правоохоронці задокументували факт отримання співробітником військкомату 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків.



ДБР зафіксувало факт отримання грошей працівником військкомату на Одещині / Фото ДБР

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта. Також встановлюється повне коло причетних осіб серед інших посадовців.



В Одеській області викрили посадовця військкомату, який "відмазував" чоловіків від мобілізації / Фото ДБР

Крім цього, за даними ДБР, встановлюють осіб, які могли "скористатися послугами" підозрюваного.



ДБР затримало підозрюваного посадовця військкомату / Фото ДБР

Чоловіку повідомили про підозру

В ДБР повідомили, що співробітнику РТЦК та СП повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті за скоєне передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

На Одещині ДБР викрило посадовця військкомату, який "відмазував" від мобілізації: дивіться відео

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Інші випадки викриття ДБР