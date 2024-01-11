Посадовець військкомату мав свого роду прейскурант для тих, хто до нього звертався. Так, він за 2 тисячі доларів робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.
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ДБР викрили посадовця військкомату
Правоохоронці задокументували факт отримання співробітником військкомату 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків.
ДБР зафіксувало факт отримання грошей працівником військкомату на Одещині / Фото ДБР
Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта. Також встановлюється повне коло причетних осіб серед інших посадовців.
В Одеській області викрили посадовця військкомату, який "відмазував" чоловіків від мобілізації / Фото ДБР
Крім цього, за даними ДБР, встановлюють осіб, які могли "скористатися послугами" підозрюваного.
ДБР затримало підозрюваного посадовця військкомату / Фото ДБР
Чоловіку повідомили про підозру
В ДБР повідомили, що співробітнику РТЦК та СП повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті за скоєне передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.
На Одещині ДБР викрило посадовця військкомату, який "відмазував" від мобілізації: дивіться відео
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Інші випадки викриття ДБР
- Колишні посадовці Міністерства оборони отримали нові підозри у корупційній схемі. Мовиться про колишнього заступника міністра оборони України, колишнього керівника одного з Департаментів МО та колишнього начальника управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Їх викрили на розтраті майже 950 мільйонів гривень державних коштів.
- Наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що бізнесмен зі Львова намагався підкупити одного з керівників ДБР. Йдеться про Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів. "Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження", – повідомили в ДБР. Згодом Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному. Він перебуватиме під вартою, проте також за рішенням суду може внести заставу у розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.