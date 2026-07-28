Двум военным полку "Скала" вручили подозрения за жестокое обращение с побратимами

В Кировоградской области правоохранители разоблачили жестокое издевательство над военнослужащими в полку "Скала". Подозрение объявили двум бойцам медицинской роты, которых следствие связывает с незаконным содержанием и избиением собратьев.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

Что известно о деле "Скалы"?

По данным следователей, в мае 2026 года после выписки из медучреждения из-за нарушения установленного режима двух военных отправили в медицинскую часть подразделения. Именно там, как утверждает ДБР, они подверглись нападению со стороны своих коллег. Подозреваемые избивали мужчин, а затем насильно закрыли их в хозяйственном здании.

Потерпевших продолжили содержать в закрытом помещении, где издевательства не прекратились. Один из военных потерял сознание и попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими повреждениями.

Другого, по версии следствия, незаконно держали почти сутки. Его также госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибами и гематомами.

Оба фигуранта уже задержаны и сообщили о подозрении по статье о пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось насилием.

Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решают вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей, досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее журналисты обнаружили, что за последние полгода в учебных центрах полка зафиксировано 26 смертей . Большинство погибших находились в подразделении менее месяца.

Отмечалось, что это были преимущественно здоровые молодые мужчины, у которых не было ни зависимостей, ни тяжелых заболеваний. Большинство умерло от пневмонии, но почти все родственники жаловались на несвоевременное оказание медицинской помощи.