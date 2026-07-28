Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Що відомо про справу "Скелі"?

За даними слідчих, у травні 2026 після виписки з медзакладу через порушення встановленого режиму двох військових відправили до медичної частини підрозділу. Саме там, як стверджує ДБР, вони зазнали нападу з боку своїх колег. Підозрювані били чоловіків, а потім силоміць зачинили їх у господарській будівлі.

Потерпілих продовжили утримувати в закритому приміщенні, де знущання не припинилися. Один із військових знепритомнів і потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими ушкодженнями.

Іншого, за версією слідства, незаконно тримали ще майже добу. Його також госпіталізували із черепно-мозковою травмою, забоями та гематомами.

Обох фігурантів уже затримали й повідомили про підозру за статтею про катування та порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося насильством.

Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Нині вирішують питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше журналісти виявили, що за останні пів року в навчальних центрах полку зафіксовано 26 смертей. Більшість загиблих перебували у підрозділі менш як місяць.

Зазначалося, що це були переважно здорові молоді чоловіки, які не мали ані залежностей, ані важких захворювань. Більшість померла від пневмонії, але чи не всі родичі скаржилися на несвоєчасне надання медичної допомоги.